Врач объяснил, как защититься от тополиного пуха

Специалист объяснила, что тополиный пух, в первую очередь, опасен для людей, страдающих поллинозом и бронхиальной астмой. Такие пациенты могут реагировать на аллергены кашлем, чиханием и приступами астмы.

Кроме того, Кузнецова порекомендовала аллергикам соблюдать специальную диету во время активного цветения растений. При аллергии на пыльцу врач призвала отказаться от фруктов с косточками и орехов. При наличии реакции на луговые травы нужно исключить из рациона свежую выпечку и дрожжевые продукты. Если у человека наблюдается повышенная чувствительность при контакте с сорными травами, пульмонолог посоветовала не употреблять бахчевые.