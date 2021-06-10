Врач объяснил, как защититься от тополиного пуха

Аллерголог-пульмонолог Ирина Кузнецова рассказала, для каких групп людей тополиный пух представляет наибольшую опасность. Врач также назвала россиянам способы, как защитить организм от воздействия аллергена, сообщает Москва 24.
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Специалист объяснила, что тополиный пух, в первую очередь, опасен для людей, страдающих поллинозом и бронхиальной астмой. Такие пациенты могут реагировать на аллергены кашлем, чиханием и приступами астмы.
Людям с поллинозом и бронхиальной астмой Кузнецова посоветовала как можно реже покидать дом во время цветения тополя. Если такой возможности нет, то после возвращения с улицы аллерголог порекомендовала незамедлительно принять душ и отправить одежду в стирку. Кроме того, следует носить с собой антигистаминные или гормональные лекарства, прописанные лечащим врачом.
Кроме того, Кузнецова порекомендовала аллергикам соблюдать специальную диету во время активного цветения растений. При аллергии на пыльцу врач призвала отказаться от фруктов с косточками и орехов. При наличии реакции на луговые травы нужно исключить из рациона свежую выпечку и дрожжевые продукты. Если у человека наблюдается повышенная чувствительность при контакте с сорными травами, пульмонолог посоветовала не употреблять бахчевые.
Ранее врач посоветовала аллергикам исключить из рациона некоторые продукты. Например, яблоки, груши, сливы, персики, морковь, сельдерей и петрушку не стоит употреблять в сыром виде, а также в виде соков, особенно свежевыжатых.