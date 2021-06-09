Названы ранние симптомы болезни Альцгеймера

Специалисты отметили, что люди с болезнью Альцгеймера могут потерять счет дням и временам года, иногда они могут забыть, где находятся и как пришли куда-либо. К трудностям при ежедневных делах относятся проблемы с выполнением задач, которые ранее пациенты решали на протяжении длительного времени. Например, больные могут забыть маршрут к месту, куда они ездили каждый день в течение нескольких лет.