Опасные последствия аллергии на пыльцу

С наступлением теплых солнечных дней начинается активное цветение. Каждый человек находится в контакте с пыльцой деревьев, но не для всех она безобидна. В этот весенне-летний период многие люди страдают от жуткой аллергической реакции на пыльцу. Она представляет собой мелкие частицы, которые путешествуют по воздуху и способны попасть в бронхи человека через нос или рот. В данное время такой категории людей стоит очень деликатно относиться к своему здоровью.

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с 5-tv.ru, чем опасна пыльца. По его словам, аллергия представляет собой избыточную реакцию иммунной системы. Весной все контактируют с пыльцой цветущих деревьев, а летом — с пыльцой других растений. При этом иммунная система некоторых людей крайне сильно раздражается в ответ на попадание пыльцы, и тогда развивается аллергическая реакция как ответ на чужеродный белок.

«И эта совокупность чужеродных белков пытается пройти сквозь слизистую человека, а наша иммунная система должна эту атаку отразить. И здесь происходит сбой»,

— пояснил врач.

Треть человечества страдает от каких-либо аллергических реакций, а пятая часть из них не переносит именно пыльцу. Но специалист обращает внимание на тот факт, что она опасна не только для аллергиков. Когда в воздухе находится пыльца, вместе с ней в дыхательные пути легко попадают различные острые вирусные инфекции. Это касается и COVID-19.

Многие не серьезно относятся к аллергии, но она может быть коварна. Она способна спровоцировать отек слизистой и привести к закупорке дыхательных путей, за чем следует смерть.

«Кроме того, нарушается у человека дыхание, отек слизистых носоглотки, может привести к закупорке внутреннего слухового прохода и у человека будет тугоухость. Он может потерять слух, может возникнуть отит. И параллельно может происходить воспаление конъюнктива глаза — аллергический конъюнктивит. И если это очень сильно выражено и часто происходит, то иногда случается повреждение роговицы. У человека нарушается зрение, глаза воспаляются, начинается светобоязнь. У таких людей снижается работоспособность»,