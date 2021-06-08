Почему хрустят суставы и как это вылечить

Вы наверняка сталкивались с хрустом в суставах. Чаще всего они издают неприятные звуки при движении, но это считается безопасным до тех пор, пока это не приносит болезненные ощущения. "Рамблер" рассказывает, почему хрустят суставы и лечится ли этот неприятный симптом.

Причины хруста в суставах

Причин этого симптома может быть несколько. Наиболее распространенная — движение связок, суставов и сухожилий. У подвижных людей могут происходить подобные вещи. Когда сустав возвращается на место, происходит характерный хруст. Из-за перерастяжения в суставах может скапливаться углекислый газ. В таком случае хруст будет сигнализировать о том, что эти пузырьки лопаются.

Есть и более опасные причины, например воспаление. При таком раскладе хрящ теряет гладкость и начинает издавать звуки. Также к таким причинам относят артроз. Хрящи начинают истончатся из-за нагрузки, поэтому хрустят. Вокруг сустава есть мягкие ткани, которые очень легко травмировать, при этом неприятных ощущений сначала вы не заметите. Последствием травмы может быть подобный хруст.

Как лечить

Специалисты уверяют, что хруст в суставах безопасен. Особенно, если это касается пальцев, локтей, плеч или позвоночника. Однако если вы слышите хруст в коленях, это может быть поводом для тревоги. Также обратите внимание на болевые ощущения. Если хруст сопровождается болью, то игнорировать его не стоит.

Для начала нужно обратиться к врачу, который выяснит причину хруста в суставах. Для этого проводится не только осмотр, но и другие исследования на повреждения мягких тканей.