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Онколог назвал общий симптом рака

Lenta.ruиещё 5
1 час назад
Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал в интервью ТАСС, что необычные выделения или кровотечения могут быть симптомом рака.
Онколог назвал общий симптом рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Специалист отметил, что насторожить должно любое необычное появление жидкости.
«Примеси крови в каловых массах, моче, влагалищные кровотечения у женщин — это 100 процентов должно сопровождаться походом к врачу»,
— уточнил Каприн.
Врач также добавил, что не следует игнорировать и такие симптомы, как кашель, слабость, потеря веса без диет и другие. По его словам, люди хорошо чувствуют свой организм, однако зачастую игнорируют сигналы, которые он посылает.
В качестве профилактики онкологических заболеваний Каприн рекомендовал выполнять все предписания по исследованиям и диспансеризации в соответствии с возрастом, вести здоровый и подвижный образ жизни. Помимо этого, необходимо следить за индексом массы тела и при необходимости бороться с ожирением. Также не стоит злоупотреблять алкоголем и красным мясом, от курения лучше отказаться. Онколог подчеркнул, что выкуривание более пяти сигарет в день на 20 процентов повышает риск развития злокачественных новообразований.
Болезни и лекарства,Андрей Каприн,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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