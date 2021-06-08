Онколог назвал общий симптом рака

Врач также добавил, что не следует игнорировать и такие симптомы, как кашель, слабость, потеря веса без диет и другие. По его словам, люди хорошо чувствуют свой организм, однако зачастую игнорируют сигналы, которые он посылает.

В качестве профилактики онкологических заболеваний Каприн рекомендовал выполнять все предписания по исследованиям и диспансеризации в соответствии с возрастом, вести здоровый и подвижный образ жизни. Помимо этого, необходимо следить за индексом массы тела и при необходимости бороться с ожирением. Также не стоит злоупотреблять алкоголем и красным мясом, от курения лучше отказаться. Онколог подчеркнул, что выкуривание более пяти сигарет в день на 20 процентов повышает риск развития злокачественных новообразований.