Из-за каких лекарств можно сгореть

По ее мнению, сгореть на солнце можно даже в не очень жаркую погоду, так как загар вызывает именно ультрафиолетовое, а не тепловое (инфракрасное) излучение. При этом повысить фоточувствительность кожи способны нестероидные противовоспалительные средства и антибиотики.