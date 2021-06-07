Из-за каких лекарств можно сгореть

«Сульфаниламиды, тетрациклины, фторхинолоны, и нестероидные противовоспалительные средства — ибупрофен и другие. Если человек принимает лекарства, то необходимо узнать у лечащего доктора об их свойствах на солнце подробнее»,
«Следствием избыточной инсоляции могут быть ожоги, появление нежелательной стойкой пигментации на лице, перерождение родинок и родимых пятен в злокачественные опухоли кожи. Кроме этого, солнечный ожог кожи лица может дать мощный стимул к развитию ряда хронических заболеваний — красная волчанка, солнечная крапивница»,