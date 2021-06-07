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Из-за каких лекарств можно сгореть

Русская Планетаиещё 8
6 часов назад
Получить солнечный ожог можно из-за приема препаратов, которые повышают чувствительность кожи к солнечным лучам. Об этом рассказала главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова, пишут РИА Новости.
Из-за каких лекарств можно сгореть
Фото: Русская ПланетаРусская Планета
По ее мнению, сгореть на солнце можно даже в не очень жаркую погоду, так как загар вызывает именно ультрафиолетовое, а не тепловое (инфракрасное) излучение. При этом повысить фоточувствительность кожи способны нестероидные противовоспалительные средства и антибиотики.
«Сульфаниламиды, тетрациклины, фторхинолоны, и нестероидные противовоспалительные средства — ибупрофен и другие. Если человек принимает лекарства, то необходимо узнать у лечащего доктора об их свойствах на солнце подробнее»,
— предупредила Жукова.
Дерматолог добавила, что риск получения солнечных ожогов возрастает у светлокожих людей со светлыми волосами, а также у людей с большим количеством родинок или родимых пятен и у детей.
«Следствием избыточной инсоляции могут быть ожоги, появление нежелательной стойкой пигментации на лице, перерождение родинок и родимых пятен в злокачественные опухоли кожи. Кроме этого, солнечный ожог кожи лица может дать мощный стимул к развитию ряда хронических заболеваний — красная волчанка, солнечная крапивница»,
— пояснила врач.
Болезни и лекарства,Ольга Жукова,РИА Новости,
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