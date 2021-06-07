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Россиянам назвали простой способ найти грыжу

Lenta.ruиещё 3
8 часов назад
Найти грыжу можно, положив палец на пупок и покашляв. Такой простой способ в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал заведующий кафедрой факультетской хирургии 1 лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Александр Сажин.
Назван простой способ найти грыжу
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Признаки грыжи могут проявляться во время сильного кашля или при надавливании, отметил он. Врач рассказал, что если при надавливании проявится выбухание, это свидетельствует о наличии грыжи. Но для точной диагностики заболевания стоит обратиться к врачу.
Сажин также отметил, что определить паховую грыжу сложнее, потому что выпячивание не всегда наблюдается. Оно может появляться при физической нагрузке или сильном кашле. Так как это происходит непостоянно, то человек может не обратить внимание.
Хирург объяснил, что часто врачи обнаруживают грыжу, если пациент тужится или кашляет. Однако лапароскопия показывает, что образование только формируется. «Мы можем ловить это заболевание на более ранних стадиях, когда еще нет как такового классического грыжевого мешка, но дискомфорт у пациента, нарушения качества жизни уже присутствуют», — рассказал Сажин.
Болезни и лекарства,Александр Сажин,Радиостанция "Говорит Москва",
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