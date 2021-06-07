Назван простой способ найти грыжу

Признаки грыжи могут проявляться во время сильного кашля или при надавливании, отметил он. Врач рассказал, что если при надавливании проявится выбухание, это свидетельствует о наличии грыжи. Но для точной диагностики заболевания стоит обратиться к врачу.

Хирург объяснил, что часто врачи обнаруживают грыжу, если пациент тужится или кашляет. Однако лапароскопия показывает, что образование только формируется. «Мы можем ловить это заболевание на более ранних стадиях, когда еще нет как такового классического грыжевого мешка, но дискомфорт у пациента, нарушения качества жизни уже присутствуют», — рассказал Сажин.