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Мясников назвал хромоту признаком смертельных заболеваний

Lenta.ru
5 часов назад
Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что хромота даже в легкой форме может быть признаком серьезных заболеваний, некоторые из которых смертельны. Подробнее об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
Мясников назвал хромоту признаком опасных болезней
Фото: UnsplashUnsplash
По словам доктора, хромота у людей старшего возраста может свидетельствовать о риске сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта или инсульта.
«Но сосуды не ограничиваются сердцем и головой. Если есть предрасположенность, то могут быть колиты, болезни периферических сосудов. В таком случае можно потерять ногу, получить осложнения на конечности», — констатировал Мясников.
Специалист отметил, что хромота также может указывать на грыжу в поясничном отделе позвоночника и говорить об атеросклерозе нижних конечностей. Чаще с этой проблемой сталкиваются мужчины, добавил он.
Говоря о том, почему хромота возникает у людей с избыточным весом, Мясников заявил, что она бывает связана с деформированием скелета. Доктор также призвал обратить особое внимание на хромоту тех, кто страдает от диабета и повышенного артериального давления.
Ранее Мясников рассказал, в каких случаях варикозное расширение вен может иметь большой вред для здоровья. По словам доктора, при варикозе зачастую развивается глубокий тромбоз.
Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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