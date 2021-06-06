"Прикована к постели, не ем, сплю по 2-3 часа"

Согласно исследованиям, 90% клещей в нашей полосе не являются переносчиками инфекций. Тем не менее, с последствиями укусов зараженных насекомых борется большое количество людей. По словам врачей, это может привести к тяжелой инвалидности и даже летальному исходу. Чаще через укус передается энцефалит и боррелиоз, который называют болезнью Лайма. Эти инфекционные заболевания тоже могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. "Рамблер" делится историями людей, которые столкнулись с тяжелыми последствиями.

35-летняя девушка из Москвы заболела боррелиозом семь лет назад. При этом правильный диагноз ей поставили только в 2019-м. Сейчас девушка полностью прикована к кровати, и ей нужен круглосуточный уход:

"Эта болезнь поражает нервные окончания в теле, сухожилия, связки, кости, внутренние органы... и вызывает невыносимую боль и мучения. Сейчас болезнь вышла на стадию, когда я не могу обходиться без сильнейших обезболивающих. Я прикована к постели, почти не ем, сплю по 2-3 часа за ночь и больше трех лет не выхожу из дома".

Лечение хронической стадии болезни Лайма, по словам россиянки, проводят только в специализированных американских и европейских клиниках, и стоит оно очень дорого.

Девушка из Украины тоже не сразу узнала, что у нее боррелиоз. Пару лет медики не могли поставить ей диагноз:

"Два года ходила по неврологам, все не понимали причину неврологических осложнений. В итоге развилась хроническая стадия болезни по вине врача дерматолога: которая не предложила сдать анализ после укуса клеща и поставила диагноз "Укус неядовитыми насекомыми". В итоге поражение нервной системы и болезни суставов".

Не менее опасен энцефалит, хотя от него можно сделать прививку. Один из симптомов инфекции - сильные головные боли, а также боль в мышцах:

"Жила я под девизом "Болит- значит живая!" 8 лет. Догадалась повторно сдать анализы, обнаружилось ,что я переболела клещевым энцефалитом";