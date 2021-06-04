Как связаны ранняя седина и болезни сердца

Седые волосы в молодом возрасте огорчают людей не только с эстетической точки зрения. Многие подозревают, что ранняя седина может свидетельствовать о сбое в организме.

Подозрения эти небезосновательны. Подробнее о том, как связаны седые волосы и болезни сердца – в материале "Рамблера".

В 2017 году доктор Ирини Самуэль из Каирского университета провела исследование и установила, что ранняя седина может сигнализировать о повышенном риске заболеваний сердца.

Поседение волос во много напоминает атеросклероз: нарушение способности ДНК к восстановлению, гормональные изменения, ослабление функциональных клеток. По мнению Самуэль, седина может быть вызвана налетом, скопившимся на стенках сосудов, который, в свою очередь, может привести к развитию опасных заболеваний сердца.

В ходе исследования подопытных разделили на группы в зависимости от количества седины: один балл получили те, чьи волосы сохранили цвет, а пять баллов добровольцы с полностью седой шевелюрой.

В результате ученые пришли к выводу: у добровольцев, с тремя и более баллами риск развития ишемической болезни сердца оказался наиболее высок. При этом он никак не был связан с возрастом или другими факторами, провоцирующими недуги сердца.