Четыре скрытых симптома инфекции почек

Большая часть инфекционных заболеваний почек протекает бессимптомно. Как правило, серьезный дискомфорт начинает проявляться лишь тогда, когда почки уже сильно поражены, и пациенту требуется сложное и длительное лечение.

Однако если не игнорировать ранние признаки инфекции, проблему можно обнаружить гораздо быстрее. Подробнее о скрытых симптомах инфекции почек – в материале "Рамблера".

Кровь в моче

Подавляющая часть почечных болезней начинается с бактерий, которые попадают в организм через мочевыводящие пути. Если уровень эритроцитов в моче повышен или появилась кровь при мочеиспускании, нужно немедленно проконсультироваться с врачом.

Боль в спине

Неочевидный, но один из самых частых симптомов инфекции почек. Пораженный инфекцией орган начинает увеличиваться в размере и надавливать на нервные окончания, из-за чего и возникают болевые ощущения в области спины.

Учащенные позывы к мочеиспусканию

При инфицировании ткани мочевого пузыря раздражаются, пузырь сжимается чаще, и из-за этого возникают частые позывы к мочеиспусканию.

Боль при мочеиспускании