Какие заболевания можно определить по рукам

Стоит обращать внимание на свои руки, чтобы вовремя заметить изменения и выявить наличие заболеваний. Доктор Тува Амутан из Бирмингема объяcнила, что тщательное медицинское обследование всегда начинается с рук, так как они могут отображать различные процессы, происходящие в организме. Данное наблюдение позволяет доктору поставить правильный диагноз, а значит и назначить качественное и действенное лечение.

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О симптомах различных болезней, проявляющихся на руках, рассказали в британском издании The Sun.

Поводом обратиться ко врачу послужат изменения цвета рук, то есть наличие красных и фиолетовых шишек или пятен, они свидетельствуют об инфекционном эндокардите - воспалении внутренней оболочки сердца. "Красно-фиолетовые болезненные бугорки, которые обычно встречаются на пальцах рук и ног, известны как узлы Ослера и считаются редким кожным признаком бактериального эндокардита", - сообщает доктор Амутан. При отсутствии лечения эндокардит может вызвать сердечную недостаточность или инсульт.

"Меланонихия - это коричнево-черное обесцвечивание ногтя, которое может проявляться в виде линии или полосы",

- врач назвала следующий признак.

Темные линии под ногтями могут быть признаком меланомы - рака кожи, волчанки или ВИЧ-инфекции, а также появляться после употребления определенных лекарств, тогда не опасны.

Чешуйчатые волдыри на коже, которые сопровождаются зудом и жжением, могут быть признаком кожных заболеваний, таких как псориаз или экзема. А если вы замечаете, что кончики пальцев приобретают белый оттенок или немеют, это свидетельствует о синдроме Рейно, который могут вызвать холод или эмоциональный стресс.

Сгибание пальцев, сопровождающееся болезненными ощущениями, означает воспаление сухожилия, которое приводит к ограничению движения. "Он может быть связан с ревматоидным артритом, подагрой – другим типом артрита – и диабетом", - сообщает Амутан.

Кроме того, утолщение тканей под ногтевой пластиной считается симптомом рака легких. "Часто такие изменения связаны с раком и другими хроническими заболеваниями легких, такими как бронхоэктаз, абсцессы, эмфизема и муковисцидоз", - пояснила доктор.