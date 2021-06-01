Способы распознать болезни по внешнему виду рук

Эксперт раскрыл симптомы болезней, о которых может сигнализировать внешний вид рук и ногтей. Об этом сообщает The Sun.

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Терапевт из Бирмингема Тува Амутан (Thuva Amuthan) объяcнила, что тщательное медицинское обследование всегда начинается с рук, поскольку они могут отображать различные процессы, происходящие в организме. Это помогает доктору поставить верный диагноз.

Например, наличие на кистях фиолетовых точек, шишек или пятен может говорить об инфекционном эндокардите, при котором воспаляется внутренняя оболочка сердца. Такие новообразования называются узлами Ослера и являются редким кожным признаком бактериального эндокардита.

Темные полоски коричневого оттенка на ногтевой пластине могут быть признаком меланомы — злокачественной опухоли кожи, волчанки или ВИЧ-инфекции. При этом подобные линии могут появиться из-за приема определенных лекарств и быть полностью безвредными.

Бледные и онемевшие кончики пальцев, в свою очередь, могут свидетельствовать о наличии синдрома Рейно, характеризующегося расстройством артериальной системы кровообращения в сосудах конечностей под воздействием холода или эмоционального волнения.

«Иногда симптомы могут возникнуть спонтанно, и мы точно не знаем, почему это происходит»,

— призналась Амутан.

Кроме того, утолщение пальцев в области ногтей может говорить о раке легких.

«Часто такая деформация конечностей связана с раком или другими хроническими заболеваниями легких, такими как бронхоэктаз, абсцессы, эмфизема и муковисцидоз»,

— пояснила терапевт.