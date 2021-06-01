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Что убивает сосуды и как их укреплять

Мира Маркина
3 часа назад
Главная задача сосудов – транспортировка крови к органам и тканям организма. Если их работа нарушается, это немедленно сказывается на здоровье. Подробнее о том, что убивает сосуды день за днем и почему так важно их укреплять – в материале "Рамблера".
Что убивает сосуды и как их укреплять
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Существует несколько основных причин, которые способствуют ослаблению сосудов. К ним относятся:
  • Лишний вес
  • Высокое кровяное давление
  • Повышенный уровень сахара в крови
  • Низкая физическая активность
  • Высокий уровень "плохого" холестерина
  • Курение
  • Сидячий образ жизни или, напротив, работа, во время которой приходится слишком много стоять
Несмотря на то, что хотя бы несколько из этих признаков характерны для огромного количества людей, есть простые способы укрепления сосудов.

Питание

В рационе должно быть как можно больше овощей и фруктов. В них содержатся витамины C, K и E, необходимые для поддержания прочности и эластичности сосудистых стенок.

Подвижный образ жизни

Для здоровья сердечно-сосудистой системы крайне полезны кардионагрузки. Быстрая ходьба, бег, плавание, катание на велосипеде и роликах – выбирайте, что вам по душе.

Разминка

Если вам приходится много сидеть или стоять, каждые полчаса делайте небольшую разминку. За несколько наклонов в разные стороны и растяжку организм немедленно скажет вам "спасибо".

Водный баланс

Вода разжижает кровь и помогает ей свободно передвигаться по сосудам. За счет этого нагрузка на сосудистые стенки уменьшается. Чтобы не допустить обезвоживания организма, медики рекомендуют выпивать около 2,7 литра воды в день женщинам и 3,7 литра – мужчинам (но эти показатели могут варьироваться в зависимости от веса и роста человека).
Болезни и лекарства,
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