Что убивает сосуды и как их укреплять

Главная задача сосудов – транспортировка крови к органам и тканям организма. Если их работа нарушается, это немедленно сказывается на здоровье. Подробнее о том, что убивает сосуды день за днем и почему так важно их укреплять – в материале "Рамблера".

Лишний вес

Высокое кровяное давление

Повышенный уровень сахара в крови

Низкая физическая активность

Высокий уровень "плохого" холестерина

Курение

Сидячий образ жизни или, напротив, работа, во время которой приходится слишком много стоять Существует несколько основных причин, которые способствуют ослаблению сосудов. К ним относятся:

Несмотря на то, что хотя бы несколько из этих признаков характерны для огромного количества людей, есть простые способы укрепления сосудов.

Питание

В рационе должно быть как можно больше овощей и фруктов. В них содержатся витамины C, K и E, необходимые для поддержания прочности и эластичности сосудистых стенок.

Подвижный образ жизни

Для здоровья сердечно-сосудистой системы крайне полезны кардионагрузки. Быстрая ходьба, бег, плавание, катание на велосипеде и роликах – выбирайте, что вам по душе.

Разминка

Если вам приходится много сидеть или стоять, каждые полчаса делайте небольшую разминку. За несколько наклонов в разные стороны и растяжку организм немедленно скажет вам "спасибо".

Водный баланс