Почему кахексия опасна и чем она отличается от дистрофии

Кахексия означает сильную потерю веса, которая доходит до крайнего истощения и вызывает проблемы практически во всех жизненно важных органах. Объем потери массы тела при кахексии превышает 5% от изначального веса, причем пациент с течением времени все продолжает худеть. Подробнее о недуге в материале "Рамблера".

При кахексии кожа становится дряблой и бледной, появляются морщины, нарушается питание волос и ногтей. Может возникнуть стоматит, сильные запоры. В связи с уменьшением объёма циркулирующей крови у женщин развивается аменорея. Возникает анорексия — синдром, при котором полностью отсутствует аппетит, несмотря на потребность в пище.

СПИД,

рак,

целиакия,

ревматоидный артрит,

рассеянный склероз,

хроническая сердечная недостаточность,

туберкулез,

отравление ртутью,

тяжелый сепсис,

расстройство всасывания веществ в кишечнике. Кахексия и дистрофия схожие состояния, но стоит учесть, что если второе — осознанный выбор, психическое расстройство, то первое заболевание чаще всего свидетельствует о патологии организма. Заболевание наблюдается у ряда пациентов с такими патологиями, как:

Общее истощение организма несложно выявить по внешнему виду больного и изучению анамнеза, однако специфика болезни требует подробных клинических исследований: лабораторных анализов крови и мочи, УЗИ органов, заболевания которых могли вызвать кахексию, электро- и эхокардиографий, в случае психогенного происхождения – консультации психиатра.

Лечение кахексии направлено на избавление пациента от основного заболевания, вызвавшего истощение. Дополнительно применяются препараты, способные повысить аппетит, возможно внутривенное вливание глюкозы. Больным кахексией назначают высококалорийную диету, предварительно обследовав пациента и исключив противопоказания к такому питанию.

При раковой кахексии восстановление и выздоровление невозможно, поскольку патология возникает на последней стадии рака, когда первопричина и последствие являются необратимыми. В таком случае врач назначает поддерживающую терапию.