Когда запах изо рта – тревожный сигнал

Появление неприятного запаха изо рта всегда вызывает чувство неловкости при общении с другим человеком и сильно занижает самооценку. Да, можно пользоваться специальными освежающими спреями, жевательными резинками, часто чистить зубы – но все эти меры дают краткосрочный эффект. «Рамблер» расскажет, в каких случаях запах изо рта – тревожный сигнал.

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По статистике, две трети случаев появления неприятного запаха из ротовой полости связаны со стоматологическими проблемами. В принципе, это логично, если пахнет изо рта, значит, дело в зубах, и пора идти к стоматологу. А что если зубы здоровы, и никаких патологий не обнаружено?

У понятия «неприятный запах изо рта» даже есть свой медицинский термин – галитоз. Некоторые люди долгое время живут с такой проблемой, поскольку человек адаптируется к собственным запахам, и ничего экстраординарного в своем дыхании он не видит. Замечают это окружающие, поэтому человек может столкнуться с серьезными препятствиями в работе, общении с другими людьми, в личной жизни. Разумеется, такое состояние терпеть нельзя. Хорошо, если человек с галитозом трезво смотрит на остро вставшую проблему и ищет пути избавления от нее. Гораздо хуже, если человек замыкается в себе, начинает меньше контактировать с людьми, при этом сильно занижая свою самооценку.

Прежде чем скупать все имеющиеся в магазине жевательные резинки, необходимо определить причину галитоза. Правильно диагностировать то или иное заболевание может только врач.

Первое, что приходит, на ум при появлении неприятного изо рта – навестить стоматолога, поскольку причиной могут быть кариозные зубы, стоматит, гингивит, пародонтоз, недостаточная или нерегулярная гигиена полости рта.

Еще одной из распространенных причин являются болезни желудочно–кишечного тракта. Зловонное дыхание может свидетельствовать о наличии у человека таких диагнозов как гастрит или язва.

Также спровоцировать неприятный запах могут сахарный диабет, заболевания легких, курение и злоупотребление алкоголем.

Но что делать, если с зубами проблем нет, да и диагностика желудка не выявила отклонений? Идти к оториноларингологу.

Наиболее часто встречающаяся проблема с лор-органами, проявляющаяся неприятным запахом изо рта, – это хронический тонзиллит. Хронический тонзиллит – это воспалительный процесс, протекающий в небных миндалинах – в наших гландах. Гланды расположены по обеим сторонам глотки и являются частью нашей иммунной системы. Болезнь может годами приносить пациенту дискомфорт, сменяясь стадиями ремиссии и обострения.