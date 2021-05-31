Как не поймать кишечную инфекцию на отдыхе

Летний сезон традиционно приводит к всплеску кишечных вирусных и бактериальных инфекций. Чаще всего летом встречаются ротавирусная и норовирусная инфекции, а также бактериальные среди сальмонеллез, кампилобактериоз и дизентерия.

Как выяснил "Рамблер", чаще всего инфекция попадает в организм несколькими путями:

- Контактно-бытовым. Заражение происходит через предметы (перила, поручни, ручки дверей), детские игрушки, песок на пляже или на детских площадках, детские игрушки и грязные руки.

- Пищевым. В летнее время продукты портятся гораздо быстрее, из-за чего увеличивается число заражений, вызванных бактериями.

- Водным — инфекционный агент поступает в организм вместе с водой во время купания в водоемах или питья.

Спастись от ротавируса

Есть правила, соблюдая которые, можно свести риск заражения ротавирусом к минимуму:

- Перед употреблением в пищу обязательно тщательно мыть овощи и фрукты или после мытья ополаскивать кипяченной водой;

- Желательно пить бутилированную или кипяченную воду, используя одноразовые стаканы;

- Тщательно мыть руки с мылом каждый раз переди после еды, после прогулки и посещения туалетной комнаты;

- Регулярно проводить влажную уборку в доме и мойте детские игрушки после прогулки. Пластиковые игрушки стоит мыть, а плюшевые стирать в машинке. Игровую комнату стоит регулярно пылесосить;