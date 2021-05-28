Врач развеяла миф о «чистке» сосудов

Как почистить сосуды — один из самых популярных вопросов на приеме у врача-кардиолога. Можно ли избавиться от бляшек в сосудах, и как предотвратить этот процесс, рассказала врач-кардиолог, психолог, психосоматолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.
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Очистить сосуды от атеросклеротических бляшек можно только хирургическим путем. Никакие капельницы и народные средства справиться с этой проблемой не могут, предупреждает эксперт.
Какая бы ни была причина накопления холестерина в сосудах, обратного хода у этого процесса нет. Когда атеросклероз
достигает критической стадии (инфаркт и инсульт
), на помощь приходит хирургия, или, проще говоря, механические устранение «засора».
Однако хирургия — это не лечение, а лишь временное избавление от препятствия в сосудах. «Засор» может повторяться снова и снова, выше или ниже места имплантации стента. Чтобы этого не случилось, пациенту нужно изменить образ жизни, поясняет доктор.
Сегодня основное лечение атеросклероза заключается в приеме препаратов, которые снижают выработку холестерина и препятствуют его всасыванию в кишечнике. Обязательное условие — аэробные нагрузки и кардиопитание, отказ от курения, контроль над уровнем стресса.
Повышенное артериальное давление и сахар в крови, проблемы с щитовидной, почках и печенью также влияют на скорость отложения бляшек в сосудах. Эти состояния требуют обязательного лечения, добавила Анна Кореневич.