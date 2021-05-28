Чем опасна гипертензия и когда нужно срочно бежать к врачу

Повышенное внутричерепное давление (гипертензия) – это состояние, при котором что-то сильно сдавливает ткани мозга. Так может происходить по разным причинам. Например, если в организме вырабатывается слишком много спинномозговой жидкости, развивается опухоль мозга или в нем скапливается кровь.

Подробнее о симптомах этого серьезного недуга – в материале "Рамблера".

Головная боль

Как правило, головная боль при гипертензии напоминает мигрень: для нее характерны пульсация в голове и помутнение зрения, а также ухудшение слуха. В иных случаях головная боль давящая и нарастает постепенно. Вдобавок к этому, она усиливается при физических нагрузках или чихании.

Судороги

Поскольку гипертензия способна вызвать аномальную активность мозговых клеток, подчас это приводит к появлению судорог. Иногда это просто сильный болезненный спазм мышц, но порой человек может потерять сознание как при эпилепсии.

Рвота

При отравлении до появлении рвоты человек чувствует тошноту. Однако при повышенном внутричепреном давлении рвота наступает внезапно без предварительного недомогания.

Онемение

Для недуга характерна неправильная работа участков мозга, отвечающих за чувствительность тела. Вот почему человек может ощущать онемение в конечностях, на лице или в другом месте.

Потеря сознания