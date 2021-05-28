Доказательная медицина: каких диагнозов не существует

Дисбактериоз, вегетососудистая дистония, остеохондроз и тонзиллит — диагнозы, которым нельзя верить. Почему, рассказывает доказательный врач.

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В основе доказательного подхода в медицине лежит ключевой принцип — врач должен лечить пациентов опираясь на научные факты. Вы удивитесь, но не все врачи придерживаются такого подхода. Наглядно это демонстрирует постановка таких дагнозов, как дисбактериоз и вегетососудистая дистония. В международной классификации болезней (МКБ-10) таких просто болезней нет. Эти формулировки являются псевдодиагнозами — они не раскрывают сути происходящего с пациентом. По факту это отписка врача , когда клиническая картина «мутная», а времени разбираться нет (его на прием пациента в государственных поликлиниках действительно мало). Попросили терапевта клиники доказательной медицины «Рассвет» Анну Рамееву рассказать о псевдодиагнозах.

Дисбактериоз

Является ли размножение токсигенных клостридий в кишечнике дисбактериозом в том смысле, что это нарушение привычной для пациента микрофлоры кишки? Безусловно, да.

Но в этом примере речь идет о жизнеугрожающем заболевании — псевдомембранозном колите. Без грамотного антибактериального лечения заболевание может привести к прободению стенки кишки, токсическому расширению кишечника, перитониту. Это не лечится кефирным грибом , бифидобактериями, а также исключением из рациона сахара и нистатином (что назначают при классическом «дисбактериозе»).

Вегетососудистая дистония

Головокружение, обмороки, тошнота, сердцебиение, слабость, «приливы», нехватка воздуха, головные боли могут быть симптомами довольно серьезных заболеваний, которые требуют медикаментозного и (или) хирургического лечения.

Например, ставя такой «диагноз» вместо артериальной гипертензии у молодого мужчины с повышенным давлением, мы рискуем не найти объективные причины (заболевания почек, пороки сердца и сосудов, эндокринные нарушения). Списывать такое на стресс и природную особенность организма не стоит.

Если же проблемы с организмом не выявлены, нужно внимательно отнестись к психоэмоциональной сфере пациента. Иначе за выписыванием таблеток с валерианой можно упустить скрытую депрессию , тревожные расстройства. Они же требуют помощи психолога и психиатра.

Расстройства вегетативной нервной системы действительно существуют. Но как самостоятельное заболевание они рассматриваются при тяжелой и редкой патологии — семейной дизавтономии. Чаще же вегетативные нарушения — составная часть системных неврологических заболеваний.

Несколько сложнее обстоит дело с осстеохондрозом позвоночника , хроническими тонзиллитом, пиелонефритом и панкреатитом.

Диагнозы в МКБ-10 существуют, то есть признаются официальной медициной. Вопрос заключается в том, что слишком часто описываются этими диагнозами состояния, не имеющие к ним никакого отношения.

Остеохондроз позвоночника

Это слишком общая формулировка для дегенеративных изменений в позвонках и межпозвоночных дисках, которая не отражает ни конкретной проблемы, ни информации, какие именно нервные корешки страдают. И как долго можно игнорировать кабинет нейрохирурга. Кроме того, если интерпретировать любую боль в спине как остеохондроз и блокировать дальнейшее обследование, высок риск не увидеть действительно серьезные изменения.

Тонзиллит

«Пробки на миндалинах» и плохой запах изо рта сплошь и рядом обзываются тонзиллитом. Его лечат промываниями антисептиками в кабинете у ЛОР-врача или подручными средствами дома. Полбеды, если дело ограничивается полосканиями.

«Мне посильнее, потому что зараза давняя», — типичный запрос провизору. На самом деле чаще всего речь идет о скоплении в миндалинах частичек пищи , которые превращаются в плотные, неприятно пахнущие шарики. С этим можно справиться и без нарушений микрофлоры полости рта — например, рассасыванием леденцов без сахара в течение дня или использованием ирригатора.

Пиелонефрит

Хроническим пиелонефритом обозначаются любые (!) изменения в анализах мочи. Зачастую они вообще не имеют отношения к мочевыделительной системе и связаны с неправильной техникой сбора или заболеваниями смежных органов.

Панкреатит