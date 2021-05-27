Почему появляется дальтонизм и как с ним жить

Дальтонизм, который также именуют дефицитом цветового зрения, – это состояние, при котором глаз перестает различать некоторые цвета. Согласно статистике, у 1 из 12 мужчин и у 1 из 200 женщин исчезают оттенки красного и зеленого. Истинный дальтонизм, при котором человек видит мир в черно-белом цвете, развивается крайне редко. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Дефицит цветового зрения может быть спровоцирован разными факторами. К ключевым относятся:
Наследственность
Нарушение вызывает генетический дефект, с которым чаще сталкиваются мужчины. Дальтонизм может быть легким, умеренным и тяжелым и, как правило, поражает оба глаза. При этом в течение жизни восприятие цвета не ухудшается.
Патологии
Болезнь Альцгеймера, диабет, глаукома, серповидно-клеточная анемия, лейкоз и алкоголизм могут привести к повреждению сетчатки глаза, что впоследствии приведет к дальтонизму.
Старение
С возрастом сетчатка глаза претерпевает изменения, из-за чего появляются трудности в восприятии оттенков.
Медикаменты
Средства для лечения сердца, аутоиммунных патологий, психических болезней, а также антибиотики – все это может спровоцировать развитие дальтонизма.
Как жить
Если дальтонизм не связан с болезнями или приемом лекарств, восстановить утраченные способности зрения невозможно. Однако врачи предлагают пациентам несколько способов адаптации, которые помогут облегчить жизнь.
В частности, можно приобрести специальные линзы, при помощи которых станет легче различать контрастность цветов. Кроме того, в настройках компьютера или смартфона можно настроить функцию, которая будет корректировать цвета изображений.
Чтобы не теряться при виде светофоров, нужно запомнить, что верхний фонарь – красный, а нижний – зеленый.
Кроме того, полезна будет маркировка вещей. Чтобы раз и навсегда разобраться с цветом бытовых предметов и одежды, можно наклеить на них небольшие стикеры.