Почему появляется дальтонизм и как с ним жить

Дальтонизм, который также именуют дефицитом цветового зрения, – это состояние, при котором глаз перестает различать некоторые цвета. Согласно статистике, у 1 из 12 мужчин и у 1 из 200 женщин исчезают оттенки красного и зеленого. Истинный дальтонизм, при котором человек видит мир в черно-белом цвете, развивается крайне редко. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Дефицит цветового зрения может быть спровоцирован разными факторами. К ключевым относятся:

Наследственность

Нарушение вызывает генетический дефект, с которым чаще сталкиваются мужчины. Дальтонизм может быть легким, умеренным и тяжелым и, как правило, поражает оба глаза. При этом в течение жизни восприятие цвета не ухудшается.

Патологии

Болезнь Альцгеймера, диабет, глаукома, серповидно-клеточная анемия, лейкоз и алкоголизм могут привести к повреждению сетчатки глаза, что впоследствии приведет к дальтонизму.

Старение

С возрастом сетчатка глаза претерпевает изменения, из-за чего появляются трудности в восприятии оттенков.

Медикаменты

Средства для лечения сердца, аутоиммунных патологий, психических болезней, а также антибиотики – все это может спровоцировать развитие дальтонизма.

Как жить

Если дальтонизм не связан с болезнями или приемом лекарств, восстановить утраченные способности зрения невозможно. Однако врачи предлагают пациентам несколько способов адаптации, которые помогут облегчить жизнь.

В частности, можно приобрести специальные линзы, при помощи которых станет легче различать контрастность цветов. Кроме того, в настройках компьютера или смартфона можно настроить функцию, которая будет корректировать цвета изображений.

Чтобы не теряться при виде светофоров, нужно запомнить, что верхний фонарь – красный, а нижний – зеленый.