Как обезопасить себя от ВПЧ

ВПЧ (вирус папилломы человека) — заболевание, передающееся половым путем. Эта инфекция очень часто протекает без симптомов, но в некоторых случаях она может привести к серьезным последствиям в виде онкологических заболеваний. "Рамблер" рассказывает, как обезопасить себя и что нужно знать о ВПЧ.
ВПЧ представляет собой целую группу вирусов, поражающую кожные покровы. Существуют типы ВПЧ, которые могут привести к онкологическим заболеваниям. На данный момент всего вирусов 190 видов, и они имеют разный статус: низкого и высокого онкогенного риска. Чаще сего они вызывают рай шейки матки, рак вульвы, анальный рак, рак ротовой полости и рак ротоглотки.
Те виды ВПЧ, которые не вызывают рак, могут стать причиной генитальных бородавок.
Как передается ВИЧ
Вич передается при контакте слизистых, чаще всего при половых актах, поэтому в группе риска находятся те люди, которые часто меняют половых партнеров. Однако воздержание и защищенный акт — не единственные способы обезопасить себя от ВПЧ.
Основной профилактикой этого заболевания является вакцинация. Она защищает от видов ВПЧ, которые вызывают рак. Ее рекомендуется проводить с 9 до 26 лет. Однако вакцина не вылечит вас, если вы уже заразились ВПЧ.
Существует несколько признаков того, что вы находитесь в группе риска:
- Вы часто меняете партнеров
- Вы рано начали половую жизнь
- У вас естьнаследственная предрасположенность
- Вы часто делали аборты
Диагностика и лечение
Как правило, ВПЧ диагностируют у врача. Иногда человек приходит сам, если замечает характерные бородавки или это происходит при регулярном осмотре. Для выявления ВПЧ врачи также могут брать мазок. С помощью этого теста определяется наличие ВПЧ и его тип.
Неонкогенный тип ВПЧ не лечится, спустя некоторое время он уходит сам. В случае, если ВПЧ онкогенный, необходимо регулярно проходить осмотр у врача, чтобы он не упустил начало предракового состояния. ВПЧ не лечится с помощью таблеток и капельниц, достаточно наблюдения врача и вирус уйдет сам.