Как обезопасить себя от ВПЧ

ВПЧ (вирус папилломы человека) — заболевание, передающееся половым путем. Эта инфекция очень часто протекает без симптомов, но в некоторых случаях она может привести к серьезным последствиям в виде онкологических заболеваний. "Рамблер" рассказывает, как обезопасить себя и что нужно знать о ВПЧ.

ВПЧ представляет собой целую группу вирусов, поражающую кожные покровы. Существуют типы ВПЧ, которые могут привести к онкологическим заболеваниям. На данный момент всего вирусов 190 видов, и они имеют разный статус: низкого и высокого онкогенного риска. Чаще сего они вызывают рай шейки матки, рак вульвы, анальный рак, рак ротовой полости и рак ротоглотки.

Те виды ВПЧ, которые не вызывают рак, могут стать причиной генитальных бородавок.

Как передается ВИЧ

Вич передается при контакте слизистых, чаще всего при половых актах, поэтому в группе риска находятся те люди, которые часто меняют половых партнеров. Однако воздержание и защищенный акт — не единственные способы обезопасить себя от ВПЧ.

Основной профилактикой этого заболевания является вакцинация. Она защищает от видов ВПЧ, которые вызывают рак. Ее рекомендуется проводить с 9 до 26 лет. Однако вакцина не вылечит вас, если вы уже заразились ВПЧ.

Вы часто меняете партнеров

Вы рано начали половую жизнь

У вас естьнаследственная предрасположенность

Вы часто делали аборты Существует несколько признаков того, что вы находитесь в группе риска:

Диагностика и лечение

Как правило, ВПЧ диагностируют у врача. Иногда человек приходит сам, если замечает характерные бородавки или это происходит при регулярном осмотре. Для выявления ВПЧ врачи также могут брать мазок. С помощью этого теста определяется наличие ВПЧ и его тип.