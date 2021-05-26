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В каких случаях можно умереть от похмелья

Елизавета Назарова
2 часа назад
В начале XX века в 37% случаев люди умирали от алкогольного делирия — последствия похмелья, в народе более известного как "белая горячка". Сейчас эта статистика сократилась, и при раннем выявлении и обращении к врачу вероятность умереть от похмелья составляет 5%. При этом, если человек пожилой, то риск смерти возрастает и предшествуют этому более тяжелые симптомы. "Рамблер" разбирается, в каких случаях можно умереть от похмелья.
В каких случаях можно умереть от похмелья
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На что влияет алкоголь

Этиловый спирт негативно влияет практически на все органы нашего тела. Наибольший удар приходится на печень, но страдает также желудок, другие органы брюшной полости и центральная нервная система.
Наиболее похмелье опасно для людей с хроническими заболеваниями, например, язвой, панкреатитом, гастритом и циррозом. Однако даже в таких случаях риск смерти очень мал.
Самым смертоносным является влияние этилового спирта на ЦНС. Из-за того, что человек резко перестает пить, нервная система перевозбуждается. Среди симптомом можно отметить дрожащие руки, тревожность, тошноту, головную боль и головокружение.
Если человек пил в течение одного дня и не злоупотреблял алкоголем, то неприятные симптомы пройдут у него через 1-2 дня. Смертельные случаи наступают у тех, кто может впасть в длительный запой. В таких случаях появляются галлюцинации и белая горячка. Это и становится причиной смерти в большинстве случаев.

Галлюцинации

Галлюцинации могут быть и зрительными, и слуховыми. Чаще всего они проявляются в течение одного-двух дней и не всегда являются симптомом белой горячки. Галлюцинации возникают у людей, как правило, после запоев. Их нервная система не справляется с нагрузкой и дает сбой. Кроме того, этот симптом может влиять на общее физическое и психоэмоциональное состояние человека. Нередко они слышат голоса, которые указывают им, что делать. Из-за этого могут случиться несчастные случаи, которые тоже приводят к гибели. Галлюцинации также могут привести к появлению белой горячки.

Белая горячка

Точно неизвестно, сколько надо выпить для того, чтобы у человека развилась белая горячка, но чаще всего она возникает у людей с длительной алкогольной историей. Как правило, это люди, которые нередко уходят в запой, тем самым подвергая свой организм опасности. Длительное употребление алкоголя, а потом резкое прекращение опасно и требует лечения. Если человек не получает должной помощи, у него появляется алкогольный делирий. У него много симптомов:
  • галлюцинации
  • учащенное сердцебиение
  • повышенное артериальное давление
  • повышение температуры
  • тревожность
  • сильное потоотделение
  • нарушение мозгового кровообращения
Болезни и лекарства,
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