В начале XX века в 37% случаев люди умирали от алкогольного делирия — последствия похмелья, в народе более известного как "белая горячка". Сейчас эта статистика сократилась, и при раннем выявлении и обращении к врачу вероятность умереть от похмелья составляет 5%. При этом, если человек пожилой, то риск смерти возрастает и предшествуют этому более тяжелые симптомы. "Рамблер" разбирается, в каких случаях можно умереть от похмелья.

На что влияет алкоголь

Этиловый спирт негативно влияет практически на все органы нашего тела. Наибольший удар приходится на печень, но страдает также желудок, другие органы брюшной полости и центральная нервная система.

Наиболее похмелье опасно для людей с хроническими заболеваниями, например, язвой, панкреатитом, гастритом и циррозом. Однако даже в таких случаях риск смерти очень мал.

Самым смертоносным является влияние этилового спирта на ЦНС. Из-за того, что человек резко перестает пить, нервная система перевозбуждается. Среди симптомом можно отметить дрожащие руки, тревожность, тошноту, головную боль и головокружение.

Если человек пил в течение одного дня и не злоупотреблял алкоголем, то неприятные симптомы пройдут у него через 1-2 дня. Смертельные случаи наступают у тех, кто может впасть в длительный запой. В таких случаях появляются галлюцинации и белая горячка. Это и становится причиной смерти в большинстве случаев.

Галлюцинации

Галлюцинации могут быть и зрительными, и слуховыми. Чаще всего они проявляются в течение одного-двух дней и не всегда являются симптомом белой горячки. Галлюцинации возникают у людей, как правило, после запоев. Их нервная система не справляется с нагрузкой и дает сбой. Кроме того, этот симптом может влиять на общее физическое и психоэмоциональное состояние человека. Нередко они слышат голоса, которые указывают им, что делать. Из-за этого могут случиться несчастные случаи, которые тоже приводят к гибели. Галлюцинации также могут привести к появлению белой горячки.

Белая горячка