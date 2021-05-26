Врачи опровергли связь между инфарктом и зеванием

Эксперт объяснил, что природа данного явления до сих пор не выяснена. Оно может возникать по разным причинам: как рефлекторно, так и во взаимосвязи с питанием. Иногда человека одолевает зевота после плотного приема пищи или при сонливости, а иногда без видимых на то причин.