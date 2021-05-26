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Врачи опровергли связь между инфарктом и зеванием

Мира Маркина
7 часов назад
Глава службы "СТОП-инсульт", доктор медицинских наук, профессор Евгений Широков заявил, что зевание не может сигнализировать о грядущем инфаркте или инсульте. По словам эксперта, это самопроизвольный процесс в организме, не связанный с внешними признаками. Об этом сообщает РБК.
Врачи опровергли связь между инфарктом и зеванием
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Один человек в группе зевает, и люди рядом с ним чаще всего тоже начинают зевать. Это говорит о том, что если бы это был механизм, связанный с индивидуальными нарушениями кровообращения, он не мог бы передаваться другим людям",
– напомнил врач.
Эксперт объяснил, что природа данного явления до сих пор не выяснена. Оно может возникать по разным причинам: как рефлекторно, так и во взаимосвязи с питанием. Иногда человека одолевает зевота после плотного приема пищи или при сонливости, а иногда без видимых на то причин.
Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Курского медицинского университета Рустем Гайфутдинов также подтвердил, что зевание не может быть предвестником инфаркта или инсульта. Медик подчеркнул – признаками острого нарушения кровообращения являются головная боль, головокружение, слабость, ухудшение речи, движений или зрения.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что невролог назвал необычный предвестник инфаркта.
Болезни и лекарства,Евгений Широков,
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