Врачи опровергли связь между инфарктом и зеванием

Эксперт объяснил, что природа данного явления до сих пор не выяснена. Оно может возникать по разным причинам: как рефлекторно, так и во взаимосвязи с питанием. Иногда человека одолевает зевота после плотного приема пищи или при сонливости, а иногда без видимых на то причин.
Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Курского медицинского университета Рустем Гайфутдинов также подтвердил, что зевание не может быть предвестником инфаркта или инсульта. Медик подчеркнул – признаками острого нарушения кровообращения являются головная боль, головокружение, слабость, ухудшение речи, движений или зрения.