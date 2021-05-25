Доктор Мясников раскрыл опасность страха заболеть

Главный врач московской больницы 71, телеведущий Александр Мясников раскрыл опасность страха заболеть. Он заявил, порой боязнь заразиться чем-либо становится опаснее для здоровья пациентов, чем сама болезнь. В Telegram-канале доктор объяснил, что в медицине это называют ипохондрией.
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Специалист отметил, что в таких случаях пациенты здоровы, но психологически чувствуют обратное, иногда даже без каких-либо оснований.
«При практически нормальном самочувствии [пациенты] мучаются страхами заболеть»,
— пояснил Мясников.
По данным исследований, этому состоянию подвержены от пяти до 30 процентов посетителей поликлиник.
Медик подчеркнул, что опасность такого состояния в том, что чувство тревоги лишь усиливается при постоянном обращении к врачам, а попытки обнаружить болезнь могут привести к нежелательным и даже губительным манипуляциям с организмом.
«Находится какая-нибудь безобидная киста или невинный камешек — уточняют, лечат, удаляют, принося вред уже не только душе больного, но и его телу!»
— пояснил Мясников.
Он заключил, что врачей учат определять такое состояние у пациентов, для этого создан специальный опросник из семи пунктов.