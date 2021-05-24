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Сочетание каких продуктов с лекарствами опасно для здоровья

Александра Нечаева
3 часа назад
Эффективность многих лекарственных препаратов напрямую зависит от способа их применения. Недаром в инструкциях к медикаментам прописано время, когда их нужно принимать, например, до еды или после. Некоторые лекарства плохо работают после приема пищи, другие нельзя глотать на голодный желудок. А иногда прием определенных медикаментов с некоторыми продуктами может быть просто опасен. О том, какие сочетания могут серьезно навредить здоровью, читайте в материале “Рамблера”.
Сочетание каких продуктов с лекарствами опасно
Фото: DepositphotosDepositphotos
Сочетания определенных лекарств с некоторыми продуктами в организме могут в организме образовать “огненную смесь”, превосходящую лечебный эффект и негативно сказывающуюся на состоянии организма.

Антибиотики

Если вы приняли антибиотик, а затем решили полакомиться грейпфрутом или выпить кефир или молоко, лучше отказаться от этой идеи. Молочные и кислые продукты нейтрализуют действие препаратов.

Болеутоляющие

Эти средства в сочетании с разного рода копченостями могут привести к резкому повышению артериального давления. Помните об этом.

Антикоагулянты

Препараты, обладающие способностью снижать свертываемость крови, нельзя принимать в сочетании с клюквой. Ягода способствует разжижению крови, если лакомиться ей, принимая при этом антикоагулянты, есть риск вызвать кровотечение.

Железосодержащие препараты

Если вы принимаете лекарства, призванные повысить содержание железа в организме, стоит отказаться от чай, кофе, молочных продуктов, орехов и ограничить в рационе сладкое. Эти продукты затрудняют усвоение железа, поэтому прием препаратов просто окажется бесполезным.
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