Как бессонница делает людей жертвами мошенников

Ни для кого не секрет, что на уловки хитрых мошенников зачастую попадаются неосторожные и наивные люди. Однако существует и другой, менее очевидный фактор риска – хронический недосып или бессонница. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Нарушения сна влияют на принятия решений. Кроме того, людям становятся тяжелее распознавать намерения и мотивы других людей.

"Было отмечено, что недосыпающие люди (особенно пожилые) предрасположены к рискам мошенничества. И для молодых это тоже актуально, если у них есть хроническая бессонница. Ведь нарушения сна влияют на принятие решений, в том числе по отношению к другому. Становится трудно строить отношения, так как на фоне плохого сна снижается возможность учитывать намерения другого, считывать его эмоциональное состояние, понимать его убеждения",

Медик привел в пример исследование, в котором приняли участие 190 женщин в возрасте от 33 до 46 лет, у которых были серьезные проблемы со сном. Они с трудом засыпали, в среднем спали по четыре часа и регулярно испытывали состояние сонливости.

В ходе обследования пациенток ученые установили, что женщины не только страдают от тревожности и депрессивных симптомов на фоне недосыпа, но также с трудом распознают эмоции по лицу человека.

Вдобавок к этому, исследователи установили, что, чем серьезнее нарушения сна, тем выше вероятность виктимной зависимости. Иными словами, таким людям проще стать жертвами абьюзеров или мошенников.