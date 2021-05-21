Как бессонница делает людей жертвами мошенников

Ни для кого не секрет, что на уловки хитрых мошенников зачастую попадаются неосторожные и наивные люди. Однако существует и другой, менее очевидный фактор риска – хронический недосып или бессонница. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Нарушения сна влияют на принятия решений. Кроме того, людям становятся тяжелее распознавать намерения и мотивы других людей.
"Было отмечено, что недосыпающие люди (особенно пожилые) предрасположены к рискам мошенничества. И для молодых это тоже актуально, если у них есть хроническая бессонница. Ведь нарушения сна влияют на принятие решений, в том числе по отношению к другому. Становится трудно строить отношения, так как на фоне плохого сна снижается возможность учитывать намерения другого, считывать его эмоциональное состояние, понимать его убеждения",
Медик привел в пример исследование, в котором приняли участие 190 женщин в возрасте от 33 до 46 лет, у которых были серьезные проблемы со сном. Они с трудом засыпали, в среднем спали по четыре часа и регулярно испытывали состояние сонливости.
В ходе обследования пациенток ученые установили, что женщины не только страдают от тревожности и депрессивных симптомов на фоне недосыпа, но также с трудом распознают эмоции по лицу человека.
Вдобавок к этому, исследователи установили, что, чем серьезнее нарушения сна, тем выше вероятность виктимной зависимости. Иными словами, таким людям проще стать жертвами абьюзеров или мошенников.
Чтобы не стать легкой добычей для злоумышленников, специалисты рекомендуют создать личную карту признаков, которые вас настораживают в незнакомых людях. В их числе могут быть странные фразы, повадки, манера речи. Кроме того, если вы испытываете серьезные проблемы со сном, необходимо обратиться к медику для составления плана лечения.