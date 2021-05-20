Советы гастроэнтеролога для тех, кто хочет избавиться от запора

Запор — неприятное, но достаточно распространенное явление. Врачи предполагают, что от 30 до 50% населения страдают от нарушения процесса дефекации. Иногда запор — отсутствие стула свыше 48 часов, а иногда — недостаточное опорожнение кишечника. "Рамблер" узнал, что советуют гастроэнтерологи в качестве профилактики запоров.

Образ жизни

На самом деле, необходимо не только пересмотреть свои привычки питания, но и последить за эмоциональным состоянием. Очень часто причиной запора может стать стресс, а также чрезмерное употребление фаст-фуда или кусочничество.

Питайтесь правильно

Есть продукты, которые заставляют кишечник работать активнее. Употребляйте растительные масла, овощи, супы, кисломолочные продукты. А вот жареное, жирное, копчености, а также продукты, богатые вредными добавками лучше избегать.

Пейте воду

Вы, конечно, слышали, что надо пить много воды. Рассчитать свою норму легко. Достаточно выпивать 30 мл на 1 кг массы вашего тела. То есть не у каждого это будет два литра. Чтобы пить было легче, можно добавлять в воду лимон, мяту или огурец.

Двигайтесь

Если вы проводите дни в офисе, а вечером смотрите фильмы, вряд ли ваш организм скажет вам спасибо. Чтобы стул был регулярным, физическая активность должна присутствовать в жизни человека. Придется либо ходить на вечерние прогулки, либо подниматься пешком по лестнице, либо заниматься спортом по часу три раза в неделю.

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