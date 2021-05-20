Пять болезней, которые возникают из-за пропуска завтрака

Далеко не все успевают позавтракать и любят этот прием пищи, несмотря на пословицу, которая гласит, что завтрак нужно съесть самому и только ужин можно отдать врагу. "Рамблер" выяснил, какие заболевания может вызвать системный пропуск завтрака.

Диетологи считают, что полезный завтрак начинается со стакана воды. Затем необходимо приготовить нечто, состоящее из 60% углеводов, 30% — из жиров и 10% — белка. Лучше всего подойдут каши, бобовые, мясо, фрукты и овощи. Идеальным по составу будет английский завтрак с яйцом, сосиской, фасолью и салатом. Но что будет, если завтрак не есть вообще?

Сахарный диабет

Исследование, продлившееся 16 лет при участии 20 тыс. мужчин и подтвердило, что регулярный пропуск завтрака повышает риск диабета на 25%. Даже если исключить негативные факторы вроде любви к сладкому и сидячему образу жизни этот показатель остаётся на уровне 16%.

Воспаление

В крови у людей, у которых нет привычки завтракать, повышается уровень высокочувствительного С-реактивного белка. Эта теория была проверена более чем на 70 тыс. человек. Высокий уровень этого белка говорит о хроническом воспалении и носит название "тихий убийца". Долгое время он не проявляет себя, а потом человек резко попадает в больницу с болезнями сердца, раком, деменцией или инсультом.

Желчнокаменная болезнь

При частом пропуске завтрака растёт вероятность образования камней в желчном пузыре. Дело вв том, что голодание (с ночи и до обеда) вызывает понижение секреции желчи. Из-за этого в ней растет содержание холестерина. Когда человек все-таки получает еду, холестирин кристаллизуется, образовывая камни.

Снижение когнитивных способностей

Отказ детей от завтрака влияет на развитие мозга у детей. Клетки этого органа не могут самостоятельно синтезировать глюкозу, но их потребность в этом веществе в 20 раз выше, чем у периферических тканей. Так что, если ваш ребенок плохо учится, возможно он просто не ест утром.

Ожирение