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Внешние признаки, сигнализирующие о болезни печени

Passion.ru
53 минуты назад
Неправильный образ жизни негативно отражается и на здоровье печени. Нарушения в работе железы могут привести к ожирению органа.
Внешние признаки, сигнализирующие о болезни печени
Фото: Passion.ruPassion.ru
Жировая болезнь печени способна долго себя не проявлять, но важно вовремя обнаружить недуг, потому что существует риск развития опасных для жизни патологий, таких как цирроз. О перебоях в работе печени свидетельствуют характерные внешние изменения на теле, сообщает Express.
В первую очередь насторожить должны синяки, если они проявляются даже от незначительных повреждений, а процесс их заживления заметно затягивается. "Ухудшается состояние печени и производство белков, которые помогают крови свертываться, прекращается, в результате у человека может быть обильное кровотечение", – сообщается в издании.
Кожный зуд, чувство сильной усталости, отеки конечностей и особенно пожелтение склер, тоже считаются признаками жировой болезни печени. Кроме того, человека могут беспокоить тошнота, потеря аппетита и веса.
Напомним, данный недуг поддается лечению, особенно велики шансы выздоровления благодаря ранней диагностике, поэтому при наличии данных симптомов незамедлительно обращайтесь ко врачу.
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