Внешние признаки, сигнализирующие о болезни печени

Неправильный образ жизни негативно отражается и на здоровье печени. Нарушения в работе железы могут привести к ожирению органа.

Кожный зуд, чувство сильной усталости, отеки конечностей и особенно пожелтение склер, тоже считаются признаками жировой болезни печени. Кроме того, человека могут беспокоить тошнота, потеря аппетита и веса.