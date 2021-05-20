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Что такое цианоз и о каких недугах он сигнализирует

Мира Маркина
5 часов назад
Цианоз – это посинение кожи или слизистых оболочек, возникающее на губах, носогубном треугольнике, языке, деснах, ушах или кончиках пальцев. В некоторых случаях у человека полностью синеет тело или лицо. Подробнее об этом состоянии и о том, на какие болезни оно указывает – в материале "Рамблера".
Что такое цианоз и о каких недугах он сигнализирует
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Посинение кожи спровоцировано снижением уровня кислорода в крови. У здорового человека кровь ярко-красная, поэтому цвет тела слегка розоватый. Если содержание кислорода снижается, кровь становится синевато-красной, и кожа начинает синеть. Почему так происходит?

Патология сердца

Сердечная недостаточность или врожденные пороки.

Поражение верхних дыхательных путей

Нехватка кислорода может быть вызвана приступами удушья из-за инородного предмета в трахее или отека и воспаления в области голосовых связок.

Болезни легких

Астма, пневмония и другие недуги легких могут спровоцировать снижение кислорода в крови.

Закупорка тромбом

Если тромб блокирует сосуд, по которому кровь поступает в конечность, то также возникает цианоз.

Болезнь Рейно

При данном нарушении возникают спазмы сосудов на кончиках пальцев, реже – носа и ушей, поэтому туда не поступает кровь.

В каких случаях нужно немедленно вызывать скорую

Иногда цианоз может быть симптомом смертельно опасных состояний, при которых важно как можно быстрее обратиться за врачебной помощью. Данные состоянии сопровождаются следующими симптомами:
  • трудно или невозможно сделать вдох, дыхание становится тяжёлым или очень частым;
  • чтобы облегчить дыхание, приходится наклоняться вперёд;
  • беспокоит боль в грудной клетке;
  • во время вдоха рёбра раздвигаются в стороны;
  • сильно болит голова;
  • возникла сонливость или рассеянность;
  • поднимается температура;
  • начался кашель с тёмной мокротой.
Болезни и лекарства,
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