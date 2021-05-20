Что такое цианоз и о каких недугах он сигнализирует

Цианоз – это посинение кожи или слизистых оболочек, возникающее на губах, носогубном треугольнике, языке, деснах, ушах или кончиках пальцев. В некоторых случаях у человека полностью синеет тело или лицо. Подробнее об этом состоянии и о том, на какие болезни оно указывает – в материале "Рамблера".
Посинение кожи спровоцировано снижением уровня кислорода в крови. У здорового человека кровь ярко-красная, поэтому цвет тела слегка розоватый. Если содержание кислорода снижается, кровь становится синевато-красной, и кожа начинает синеть. Почему так происходит?
Патология сердца
Сердечная недостаточность или врожденные пороки.
Поражение верхних дыхательных путей
Нехватка кислорода может быть вызвана приступами удушья из-за инородного предмета в трахее или отека и воспаления в области голосовых связок.
Болезни легких
Астма, пневмония и другие недуги легких могут спровоцировать снижение кислорода в крови.
Закупорка тромбом
Если тромб блокирует сосуд, по которому кровь поступает в конечность, то также возникает цианоз.
Болезнь Рейно
При данном нарушении возникают спазмы сосудов на кончиках пальцев, реже – носа и ушей, поэтому туда не поступает кровь.
В каких случаях нужно немедленно вызывать скорую
Иногда цианоз может быть симптомом смертельно опасных состояний, при которых важно как можно быстрее обратиться за врачебной помощью. Данные состоянии сопровождаются следующими симптомами:
- трудно или невозможно сделать вдох, дыхание становится тяжёлым или очень частым;
- чтобы облегчить дыхание, приходится наклоняться вперёд;
- беспокоит боль в грудной клетке;
- во время вдоха рёбра раздвигаются в стороны;
- сильно болит голова;
- возникла сонливость или рассеянность;
- поднимается температура;
- начался кашель с тёмной мокротой.