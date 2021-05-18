Почему возникают трещины за ухом

Трещины за ушной раковиной или прямо на ней могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Иной раз, о серьезных, поэтому затягивать с походом к специалисту не стоит. О причинах возникновения этого симптома в материале "Рамблера".

В первую очередь стоит внимательно проанализировать то, как часто и качественно вы моетесь. Да, банальная гигиена зачастую решает многие проблемы.

Также распространенной причиной трещин за ушами может быть сухость кожи. Следует пить больше воды, пользоваться увлажняющим кремом, но, чтобы исключить другие возможные причины, все же лучше обратиться к врачу.

Трещины могут свидетельствовать об аллергии, тогда необходимо сдать анализы, которые назначит аллерголог.

Бывает, что причиной этого недуга является недостаток витаминов, который зачастую проявляется осенью и зимой.

Не стоит сбрасывать со счетов ослабленность иммунитета на фоне перенесенной болезни или сильного стресса, а также гормональный дисбаланс.

Более серьезной причиной может быть тепловая крапивница. Она возникает из-за закупоренности потовых желез. Также фактором возникновения трещин могут быть достаточно серьезные недуги, такие как экзема, дерматит, фолликулит.