Как читать результат общего анализа крови

Общий анализ крови - это процедура, которую назначают в подавляющем большинстве случаев на приеме у терапевта, если пациент обращается к врачу с конкретной жалобой. В зависимости от его результатов, а также результатов других анализов, медик будет выстраивать схему лечения дальше. В распечатке общего анализа крови взрослого человека содержится множество непонятных терминов, интерпретировать которые все же можно самостоятельно. Подробнее - в материале "Рамблера".

Обращаем ваше внимание, что самостоятельная расшифровка общего анализа крови не может быть равна консультации со специалистом. Интерпретация может быть полезна для ознакомления, а для постановки диагноза нужна квалифицированная помощь профильного врача.

Повышенные лейкоциты в крови возникают на фоне происходящего патологического процесса. Они могут повышаться как на фоне хронического воспалительного процесса, так и на фоне онкологии, аллергии, при масштабных ожогах или, наоборот, обморожениях кожи, беременности.

Повышение лимфоцитов идет при дефиците B12, болезнях эндокринного и аутоимунного характера, на фоне недавнего простудного заболевания.

Тромбоциты могут быть повышены на фоне туберкулеза, лейкоза, лимфогранулематоза, онкологического заболевания печени и почек. Также они могут быть повышены из-за обезвоживания на фоне тяжелых физических нагрузок.

Сниженное их количество может говорить об имеющихся инфекциях, менструациях, анемии, беременности.

Пониженный гемоглобин говорит о возможной анемии, а повышенный бывает при гипоксии и обезвоживании.