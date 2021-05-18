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Врач рассказал, какие препараты опасно принимать в жару

Вечерняя Москваиещё 2
2 часа назад
Заведующий подстанцией 2 Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Департамента здравоохранения Москвы Алексей Никитин рассказал о том, что антигистаминные препараты могут увеличить риск развития теплового удара. По словам специалиста, людям, которые их принимают, не стоит выходить на улицу в жару.
Врач рассказал об опасности препаратов от аллергии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
— Антигистаминные препараты увеличивают риск развития тепловой травмы. При приеме вышеуказанных препаратов следует настороженно относиться к длительному нахождению в среде с повышенной окружающей температурой,
— пояснил врач.
Никитин отметил, что тем, кто принимает диуретики, слабительные и препараты, блокирующие кальциевые каналы, стоит с осторожностью выходить на улицу в жаркое время дня, сообщает агентство «Москва».
Болезни и лекарства,Алексей Никитин,АГН "Москва",
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