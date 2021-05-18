Грязный воздух оказался причиной деменции

Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили связь между загрязнением воздуха из-за транспорта и высоким риском развития деменции, включая смертельно опасную и неизлечимую болезнь Альцгеймера. Статья опубликована в журнале Environmental Health Perspectives. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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В ходе эксперимента исследователи в течение 14 месяцев подвергали самцов и самок крыс очищенному или загрязненному воздуху. Специалисты использовали как животных как дикого типа, так и тех, что имели гены, способствующие развитию болезни Альцгеймера и аналогичные человеческой ДНК. Грызунов тестировали на 3-, 6-, 10- и 15-й месяц, чтобы количественно оценить возможные проявления деменции, включая нейропатологические изменения и нарушения поведения.

Оказалось, что загрязнение воздуха, связанное с дорожным движением, усилило биомаркеры болезни Альцгеймера не только у животных, которые экспрессируют ген риска, но также и у крыс дикого типа. По мнению исследователей, это значит, что плохое качество воздуха может действительно способствовать развитию деменции в пожилом возрасте и объяснить, почему число случаев болезни Альцгеймера растет во всем мире.