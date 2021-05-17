Безобидная инфекция или причина гибели: что такое менингит

Головная боль и высокая температура не всегда является следствием острого респираторного заболевания. Порой такое изменение состояния может свидетельствовать о более серьезном заболевании - менингите. О том, почему этот недуг опасен, читайте в материале «Рамблера».

Менингит — острое воспалительное заболевание центральной нервной системы (ЦНС). В современной неврологии данная болезнь является если не самой распространенной, то по крайней мере на лидирующих позициях.

В ходе развития болезни происходит поражение внешних оболочек головного или спинного мозга. Примечательно, что воспалительный процесс не проникает внутрь мозга и не распространяется на его клетки.

Откуда берется данное заболевание вопрос несколько некорректный, так как в природе нет «вируса менингита». Недуг может быть спровоцирован различными вирусами, бактериями или грибами. Более того, существует такое понятие, как вторичный менингит, который развивается на фоне сопутствующего заболевания. Некоторые врачи считают, что вторичная форма болезни наиболее опасна, так как организму, и без того ослабленному основным заболеванием, тяжело вести борьбу на два фронта.

Стойкое повышение температуры тела от 39С,

Головная боль,

Напряжение в шее, невозможность наклонить голову к груди (так называемые менингеальные симптомы),

Тошнота и рвота,

Нарушения сознания (сонливость, спутанность, потеря сознания),

Светобоязнь. Симптомы менингита: