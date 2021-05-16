Раскрыт первый симптом болезни, приводящей к инвалидности

Эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем Instagram назвала первый симптом болезни, приводящей к инвалидности.

По словам эксперта, висцеральное ожирение может сигнализировать о метаболическом синдроме. Подобное ожирение означает, что жир накапливается преимущественно в области живота. В таких случаях у женщин объем талии превышает 80 сантиметров, а у мужчин – 94.

Всего метаболический синдром насчитывает семь симптомов, сам диагноз ставится при наличии ожирения и любых двух других пунктов. В числе прочих: нарушение углеводного обмена с повышенным уровнем глюкозы, инсулинорезистентность, нарушение жирового обмена с повышенным холестирином, артериальное давление выше 130 на 80, повышенный уровень мочевой кислоты, нарушение свертывающей системы крови.