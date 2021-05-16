Раскрыт первый симптом болезни, приводящей к инвалидности

Эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем Instagram назвала первый симптом болезни, приводящей к инвалидности.
По словам эксперта, висцеральное ожирение может сигнализировать о метаболическом синдроме. Подобное ожирение означает, что жир накапливается преимущественно в области живота. В таких случаях у женщин объем талии превышает 80 сантиметров, а у мужчин – 94.
Всего метаболический синдром насчитывает семь симптомов, сам диагноз ставится при наличии ожирения и любых двух других пунктов. В числе прочих: нарушение углеводного обмена с повышенным уровнем глюкозы, инсулинорезистентность, нарушение жирового обмена с повышенным холестирином, артериальное давление выше 130 на 80, повышенный уровень мочевой кислоты, нарушение свертывающей системы крови.
Нередко пациенты недооценивают опасность данного синдрома, хотя он может быть чреват внезапной смертью, сахарным диабетом второго типа, а также сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями. По словам медика, лечение данного недуга основано на похудении и приеме специальных препаратов.