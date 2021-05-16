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Врач раскрыла первый симптом болезни, приводящей к инвалидности

Мира Маркина
5 часов назад
Эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем Instagram назвала первый симптом болезни, приводящей к инвалидности.
Раскрыт первый симптом болезни, приводящей к инвалидности
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам эксперта, висцеральное ожирение может сигнализировать о метаболическом синдроме. Подобное ожирение означает, что жир накапливается преимущественно в области живота. В таких случаях у женщин объем талии превышает 80 сантиметров, а у мужчин – 94.
Всего метаболический синдром насчитывает семь симптомов, сам диагноз ставится при наличии ожирения и любых двух других пунктов. В числе прочих: нарушение углеводного обмена с повышенным уровнем глюкозы, инсулинорезистентность, нарушение жирового обмена с повышенным холестирином, артериальное давление выше 130 на 80, повышенный уровень мочевой кислоты, нарушение свертывающей системы крови.
Нередко пациенты недооценивают опасность данного синдрома, хотя он может быть чреват внезапной смертью, сахарным диабетом второго типа, а также сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями. По словам медика, лечение данного недуга основано на похудении и приеме специальных препаратов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников назвал самый опасный жир в теле человека.
Болезни и лекарства,
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