Какие прививки нужно повторить взрослым

Когда речь заходит о прививках, чаще всего мы вспоминаем детство. Не всегда человек может с точностью сказать, против каких заболеваний его вакцинировали, просто знает, что прививку вроде бы делали. Во взрослом возрасте мы в лучшем случае проходим только вакцинацию против гриппа, но далеко не каждый год. И совершенно зря!