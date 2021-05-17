Какие прививки нужно повторить взрослым

Когда речь заходит о прививках, чаще всего мы вспоминаем детство. Не всегда человек может с точностью сказать, против каких заболеваний его вакцинировали, просто знает, что прививку вроде бы делали. Во взрослом возрасте мы в лучшем случае проходим только вакцинацию против гриппа, но далеко не каждый год. И совершенно зря!
Оказывается, у вакцин есть срок действия, а значит некоторые из них стоит повторить, чтобы защитить свой организм от опасных болезней. Об этом рассказывает Павел Житов, врач — педиатр, неонатолог, реаниматолог в новом проекте "Рамблера" — "Мне только спросить".