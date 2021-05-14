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На какие болезни указывает пониженный уровень лейкоцитов

Мира Маркина
3 часа назад
Лейкоциты – белые клетки крови, помогающие организму бороться с рядом различных инфекций. Если уровень лейкоцитов в крови понижен, это свидетельствует об ослабленном иммунитете. Подробнее о том, на какие болезни указывает данный симптом – в материале "Рамблера".
На какие болезни указывает низкий уровень лейкоцитов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Аутоиммунные заболевания

В данном случае иммунная система может атаковать клетки крови или костного мозга. В числе недугов: системная красная волчанка, ревматоидный артрит и другие.

Вирусные инфекции

Некоторые вирусы временно нарушают работу костного мозга, из-за чего он производит меньше лейкоцитов, чем обычно.

Заболевания костного мозга

Апластическая анемия, миелодиспластические синдромы или некоторые виды рака. Все эти болезни нарушают работу клеток костного мозга, из-за чего те не могут производить столько лейкоцитов, сколько необходимо.

Болезни иммунной системы

В числе самых распространенных – СПИД и ВИЧ.
Болезни и лекарства,
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