Симптомы проблем с сердцем, которые отражаются на лице

Очень часто о том, что в организме есть проблемы, говорит не боль в определенном месте или другие симптомы. На самом деле о многих заболеваниях можно узнать по лицу человека. Например о проблемах с сердцем и сосудами также может рассказать внешность. О том, как определить проблемы по лицу, рассказывает "Рамблер".

Ксантомы и ксантелазмы

Подкожные отложения липидов на лице проявляются в виде небольших желтых пятен и могут говорить о том, что у человека есть риск правления сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что холестерин может забивать сосуды и увеличивать риск гипертонии, инфаркта и инсульта. Если у человека на лице откладываются липиды, то возможно, на стенках сосудов есть холестериновые бляшки. Они могут быть опасны, а также могут стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Отечность

Отеки на лице могут быть признаками разных отклонений, но иногда они становятся симптомом сердечно-сосудистых заболеваний, в частности хронической сердечной недостаточностью. Из-за заболевания сердце может не справляться с перекачкой крови, из-за чего в теле и на лице могут появиться отеки.

Асимметрия