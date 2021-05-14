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Симптомы проблем с сердцем, которые отражаются на лице

Елизавета Назарова
4 часа назад
Очень часто о том, что в организме есть проблемы, говорит не боль в определенном месте или другие симптомы. На самом деле о многих заболеваниях можно узнать по лицу человека. Например о проблемах с сердцем и сосудами также может рассказать внешность. О том, как определить проблемы по лицу, рассказывает "Рамблер".
Симптомы проблем с сердцем, которые отражаются на лице
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ксантомы и ксантелазмы

Подкожные отложения липидов на лице проявляются в виде небольших желтых пятен и могут говорить о том, что у человека есть риск правления сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что холестерин может забивать сосуды и увеличивать риск гипертонии, инфаркта и инсульта. Если у человека на лице откладываются липиды, то возможно, на стенках сосудов есть холестериновые бляшки. Они могут быть опасны, а также могут стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Отечность

Отеки на лице могут быть признаками разных отклонений, но иногда они становятся симптомом сердечно-сосудистых заболеваний, в частности хронической сердечной недостаточностью. Из-за заболевания сердце может не справляться с перекачкой крови, из-за чего в теле и на лице могут появиться отеки.

Асимметрия

Не бывает абсолютно симметричных лиц, только в редких исключениях люди рождаются с уникальной симметрией. Однако иногда вы можете заметить, что ваше лицо стало более асимметричным, чем раньше или вы заметили изменения в своей мимике. Эти симптомы могут сигнализировать о приближающемся инсульте. В таком случае нужно незамедлительно обратиться к врачу.
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