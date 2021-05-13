Тихая смерть: какие болезни могут протекать бессимптомно

Существует множество заболеваний, которые развиваются бессимптомно вплоть до неизлечимых стадий. Собственно, поэтому так важно выделять средства на ежегодный чек-ап. "Рамблер" собрал несколько болезней, которые никак себя не проявляют.

Диабет

Число людей с диабетом растет с каждым годом. Всему виной бесконтрольное питание, малоподвижный образ жизни и стресс. На ранней стадии болезнь почти не сопровождается очевидными симптомами.

Поэтому многие люди начинают замечать изменения в организме, только когда у человека уже появилась повышенная жажда, частые позывы к мочеиспусканию и появление сухости во рту. Риск инсульта и заболеваний сердца у больных сахарным диабетом выше в 2-3 раза, чем среди населения в целом.

Давление

Да, давление может быть и повышенным, и пониженным. Но страдают, в основном, от второго типа. Однако более половины пациентов, которые страдают от повышенного давления, даже не подозревают о своем заболевании.

При этом недуг вполне может закончиться инфарктом или инсультом, а также разнообразными болезнями почек. Поэтому важно изредко проверять давление и следить за своим состоянием.

Рак

Возможно, вы слышали фразу о том, что рак не болит. В некоторых случаях это так и есть, при этом существуют более и менее опасные виды рака. Например, рак легких считают наиболее опасным. Его вообще невозможно заподозрить на ранних стадиях. Причем обнаруживают его и у тех, кто и близко не был к курению.