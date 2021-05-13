Когда грипп становится смертельно опасен

Большинство из нас в своей жизни болели гриппом. Но не каждый знает, насколько эта болезнь опасна. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Грипп — это одно из самых серьезных и массовых заболеваний среди других вирусных инфекций. Ежегодно он вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей.

Хотя до сих пор многие люди не понимают, в чем разница между простудой и гриппом. Так вот грипп обычно сопровождается температурой от 38,5 °C до 40 °C, мучительными головными болями, резью в глазах и ломотой, при этом насморк и кашель также присутствуют.

Победить грипп полностью наука пока не смогла, к тому же постоянно появляются его новые штаммы и особо опасные версии. Наверное, вы помните эпидемии свиного и птичьего гриппа. Снизить риск тяжелого заболевания может вакцинация (прививка снижает вероятность "подцепить" вирус на 70%), но не все ей доверяют.

Вопреки расхожему мнению, грипп передается не только воздушно-капельным путем. Его спокойно можно снять с любых поверхностей и даже денег, так как он устойчив к внешней среде.

Большая смертность от гриппа зависит от запущенности болезни. Многие слишком долго лечатся сами, когда необходимо обращаться к врачу. Дело в том, что люди умирают не от гриппа, а от осложнений. Это может быть пневмония (как и при COVID-19), вирусный энцефалит и бактериальная инфекция.

В основном, тяжелые осложнения встречаются у младенцев и пожилых людей, больных сахарным диабетом, а также заболеваниями сердца, лёгких и т.д.