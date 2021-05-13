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Признаки болезней, на которые укажут подмышки

Александра Нечаева
1 час назад
Зуд под мышками и другие не слишком приятные ощущения наверняка хотя бы раз тревожили каждого человека. Но не всем известно, что симптомы, появляющиеся в области подмышек, могут сигнализировать о некоторых заболеваниях. О каких именно, читайте в материале “Рамблера”.
Признаки болезней, на которые укажут подмышки
Фото: DepositphotosDepositphotos

Боль

Болевые ощущения могут возникать, например, после физической нагрузки и вскоре проходят сами. В этом случае нет необходимости отправляться к врачу. Но если боль тревожит вас продолжительное время, не отступая в течение нескольких дней, есть повод обратиться за консультацией к специалисту. Непроходящая боль в области подмышек может быть признаком опухолей лимфатических узлов.

Зуд

Зуд в области подмышек может сигнализировать о целом ряде заболеваний. Например, аллергической реакцией кожи на определенные ткани, гель для душа, дезодорант. Если зуд сопровождается неприятным запахом и покраснением кожи, это может быть признаком кандидоза. Также зуд в области подмышек может сигнализировать о фолликулите и вросших волосах.

Неприятный запах

Запах в области подмышек, от которого легко избавиться, приняв душ и воспользовавшись дезодорантом, не вызывает опасений. Но в том случае, если вы соблюдаете все правила гигиены, а запах продолжает вас преследовать, это может быть признаком некоторых проблем. Чаще всего это сигнал гормонального сбоя и нарушений работы щитовидной железы. Если же в области подмышек начинает пахнуть ацетоном или запах напоминает запах лака для ногтей, это может означать проблемы с усвоением сахара. Стоит обратиться к врачу.

Сильное потоотделение

Стоит насторожиться, если вы чрезмерно потеете не только во время физических нагрузок или при сильном стрессе, но и в состоянии покоя (во время сна или отдыха). Это может сигнализировать о сбое гормонального фона, а также быть одним из первых признаков диабета или подагры.
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