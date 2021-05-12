Эксперт рассказал, сколько времени развивается рак

Ученые по сей день не могут прийти к единогласному мнению в вопросе природы возникновения онкозаболеваний. Тем не менее с каждым годом статистика становится все плачевнее. А все потому, что рак сложно поддается диагностике на ранней стадии. В беседе с корреспондентом «Рамблера» врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» в Москве Пылев Андрей Львович рассказал, сколько времени проходит с начала зарождения опухоли до появления в организме матастаз.

Рак, как и любое другое заболевание, важно заметить сразу. По словам доктора, наиболее успешные случаи излечения фиксируются именно на первой стадии. Чем дальше в лес, тем ниже шанс. Но парадокс заключается в том, что на этапе зарождения опухоль «поймать» сложно.

«И тут возникает дилемма: всю жизнь бояться возникновения опухоли и постоянно бегать по врачам, сдавая анализы, чтобы не пропустить начало болезни, которая может и не наступить, или положиться на волю случая и ждать, пока проявят себя первые симптомы, если, конечно, человек все же заболеет»,

— подчеркнул эксперт.

По мнению Пылева, наиболее разумным вариантом в этом отношении станут ежегодные осмотры и скрининги. Ведь, как напомнил, далеко не всегда рак тихо-мирно живет в организме годами, никак себя не проявляя и не доставляя дискомфорта. Зачастую встречаются другие, противоположные, сценарии развития событий - когда вполне здоровый человек буквально за пару месяцев «сгорает» на глазах.

«Поэтому важно не только полагаться на врачей, но и следить за своим здоровьем, самостоятельно отслеживая симптомы, которые могут предсказать заболевание»,

— заявил медик, отметив, что первым и главным «звоночком» является наличие хронических заболеваний, которые могут усугубляться слабой генетикой.

В беседе онколог рассказал, что у каждого рака есть определенный момент, с которого начинается перерождение клеток, и стартует само заболевание. Например, при появлении опухоли в ЖКТ у пациента резко снижается вес. Тяжесть в правой стороне живота и колющие боли могут свидетельствовать о злокачественных образованиях в печени. А наличие затяжного кашля, давящей боли в грудине и трудностей с глотанием — явный признак проблем с легкими или горлом.

«Такие симптомы могут проявляться на самой ранее стадии, когда иммунная система впервые столкнется с врагом и начнет искать способы борьбы с ним. Такая реакция организма скорее скажет о том, что вы еще можете отделаться легким испугом, и у вас впереди достаточно времени на диагностику и лечение. Год-полтора. А может и дольше при крепком здоровье и хорошем иммунитете. Но все равно уже пора по врачам»,

— проинформировал Андрей Львович.

Но ситуация не будет выглядеть столь обнадеживающим образом, если человек обнаружил у себя уплотнение или заметил сильное изменение кожного покрова. По словам кандидата медицинских наук, это может быть сигналом того, что болезнь находится в активной форме. Эксперт объяснил:

«При наилучшем раскладе новообразование может оказаться доброкачественным, его удалят, и даже не придется прибегать к радикальной терапии. При худшем — у вас будет не так много времени, чтобы найти хорошего специалиста и начать лечение. Коварство рака в том, что до определенного момента ничего не болит, но как только процесс запустится, он повлияет на ваш иммунитет, а если падет "оборона", то болезнь ускорится».

Пылев уточнил, что в среднем от появления первых симптомов до подтвержденного диагноза проходит год. Но это при условии, что человек регулярно проходит обследование. Тем не менее говорить о статистике специалисту довольно трудно, так как все случаи индивидуальны.

«Нередки случаи, когда пациенты побеждали болезнь даже на самых поздних сроках, когда никто уже не верил в исцеление. Хотя бывало и так, что человек сдавался в начале пути и угасал, даже не попробовав бороться. Главное, что вы можете сделать — беречь себя и прислушиваться к организму. А если все-таки заболеете — не сдаваться»,