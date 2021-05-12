О каких болезнях говорит цвет вашего насморка

В носовых ходах человека всегда есть небольшое количество слизи. Но когда слизи слишком много, стоит обеспокоиться. "Рамблер" выясни, как цвет слизи влияет на организм.

Прозрачные выделения

Прозрачные выделения обычно появляются тогда, когда человеку холодно. На холоде ворсинки теряют подвижность, поэтому в пазухах носа скапливается большое количество выделений.

Кроме этого, прозрачные выделения сигнализируют о начале острого респираторного вирусного заболевания или аллергии.

Насморк при ОРВИ не прекращается на протяжении дня, но проходит примерно через неделю. Аллергия возникает приступами, когда человек сталкивается с раздражителем.

Белые выделения

Помутнение слизи говорит о следующей стадии заболевания. Такие выделения обычно появляются через пару дней после начала ОРЗ. Однако часто на изменение цвета с прозрачного на белый играет обезвоживание. Из-за недостатка воды в организме меняется текучесть слизи. Выделения могут стать гуще из-за высокой температуры, сухого воздуха, кашля или обильного насморка.

Помимо вирусного заболевания на выделения из носа могут влиять полипы в носовых пазухах и грибок.

Желтые и зеленые выделения

Со временем при ОРЗ выделения из белых становятся желтыми или зеленоватыми. Часто такое изменение цвета говорить о появлении гнойного очага. Обычно ухудшение болезни сочетается с высокой температурой. Такие симптомы могут также говорить о развитии опасного воспаления мозговых оболочек — менингит. Поэтому так важно вовремя обратиться к врачу.

Если зеленоватые выделения появляются на фоне улучшения состояния, на 4-7-й день болезни, речь идет как раз не об осложнении, а о выздоровлении.

Коричневые выделения из носа

Коричневый цвет говорит о запущенном инфекционном процессе. В основном, такие выделения бывают при сильном гайморите. В этом случае нужно обязательно обратиться к врачу.