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О каких болезнях говорит цвет вашего насморка

Даня Виттиг
5 часов назад
В носовых ходах человека всегда есть небольшое количество слизи. Но когда слизи слишком много, стоит обеспокоиться. "Рамблер" выясни, как цвет слизи влияет на организм.
О каких болезнях говорит цвет вашего насморка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Прозрачные выделения

Прозрачные выделения обычно появляются тогда, когда человеку холодно. На холоде ворсинки теряют подвижность, поэтому в пазухах носа скапливается большое количество выделений.
Кроме этого, прозрачные выделения сигнализируют о начале острого респираторного вирусного заболевания или аллергии.
Насморк при ОРВИ не прекращается на протяжении дня, но проходит примерно через неделю. Аллергия возникает приступами, когда человек сталкивается с раздражителем.

Белые выделения

Помутнение слизи говорит о следующей стадии заболевания. Такие выделения обычно появляются через пару дней после начала ОРЗ. Однако часто на изменение цвета с прозрачного на белый играет обезвоживание. Из-за недостатка воды в организме меняется текучесть слизи. Выделения могут стать гуще из-за высокой температуры, сухого воздуха, кашля или обильного насморка.
Помимо вирусного заболевания на выделения из носа могут влиять полипы в носовых пазухах и грибок.

Желтые и зеленые выделения

Со временем при ОРЗ выделения из белых становятся желтыми или зеленоватыми. Часто такое изменение цвета говорить о появлении гнойного очага. Обычно ухудшение болезни сочетается с высокой температурой. Такие симптомы могут также говорить о развитии опасного воспаления мозговых оболочек — менингит. Поэтому так важно вовремя обратиться к врачу.
Если зеленоватые выделения появляются на фоне улучшения состояния, на 4-7-й день болезни, речь идет как раз не об осложнении, а о выздоровлении.

Коричневые выделения из носа

Коричневый цвет говорит о запущенном инфекционном процессе. В основном, такие выделения бывают при сильном гайморите. В этом случае нужно обязательно обратиться к врачу.
Иногда можно перепутать коричневые выделения с выделениями оранжевыми, которые смешались с кровью. В первом случае насморк будет обильным, цвет выделений — мутным, а консистенция — вязкой. Во втором случае, в выделениях присутствует кровь, когда повреждены капилляры. Обычно это происходит при постоянном сморкании и проходит после выздоровления.
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