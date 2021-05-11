Когда шишка от укола смертельно опасна

После уколов у многих образуются на теле шишки. Обычно они проходят уже через несколько дней и не сигнализируют ни о каких проблемах. Но если появление шишки сопровождается другими неприятными симптомами, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. "Рамблер" рассказывает, почему.

В первое время после укола место инъекции может побаливать, и это нормально. Например, дискомфорт появляется после вакцинации. Однако, если боль сильная и не уменьшается продолжительное время, нужно насторожиться. Кроме того, опасно, если она локализуется не только в одном месте, но и начинает распространяться по всему телу.

Также стоит обратить внимание на температуру тела, если она поднимается выше 38. При этом шишка не должна увеличиваться в объеме, менять цвет и становиться очень твердой. Отек и уплотнение иногда могут быть признаками развития патологии.