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Когда шишка от укола смертельно опасна

Анна Арсеньева
7 часов назад
После уколов у многих образуются на теле шишки. Обычно они проходят уже через несколько дней и не сигнализируют ни о каких проблемах. Но если появление шишки сопровождается другими неприятными симптомами, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. "Рамблер" рассказывает, почему.
Когда шишка от укола смертельно опасна
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В первое время после укола место инъекции может побаливать, и это нормально. Например, дискомфорт появляется после вакцинации. Однако, если боль сильная и не уменьшается продолжительное время, нужно насторожиться. Кроме того, опасно, если она локализуется не только в одном месте, но и начинает распространяться по всему телу.
Также стоит обратить внимание на температуру тела, если она поднимается выше 38. При этом шишка не должна увеличиваться в объеме, менять цвет и становиться очень твердой. Отек и уплотнение иногда могут быть признаками развития патологии.
Подобные симптомы могут говорить о том, что в организм попала инфекция. Например, из-за нестерильной иглы шприца. Или же на введенный аппарат пошла аллергическая реакция. Это уже опасно и может даже привести к летальному исходу. Поэтому лучше сразу обратиться к специалисту, чтобы выяснить причину такой реакции, или вызвать скорую помощь.
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