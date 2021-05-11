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Врач назвал способы обезопасить себя от появления варикоза

Lenta.ru
27 минут назад
Чтобы исключить варикоз, человеку необходимо проходить в день минимум 10 тысяч шагов. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург и флеболог Сергей Дробязго, его слова передает Pravda.ru.
Врач назвал способы обезопасить себя от появления варикоза
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Специалист призвал людей заставлять мышцы работать не только за счет движения, но и при помощи упражнений для растяжки и укрепления икроножных мышц. Он указал, что венозная система в сутки вынуждена прокачивать сотни литров крови и лимфы вверх, преодолевая силу притяжения.
«Мы должны проходить как минимум 10 тысяч шагов за день, чтобы как-то более-менее этот мышечный насос себя реализовал»,
— добавил он.
Тем, у кого наблюдается предрасположенность к варикозу, флеболог посоветовал носить компрессионную одежду. При этом он отметил, что компрессионный трикотаж оказывает благотворное влияние при долгих авиаперелетах, частом недосыпе, длительных поездках за рулем, сидячей работе и во время занятий спортом. Дробязго добавил, что компрессионная одежда, помимо прочего, является мощной профилактикой тромбов и варикозных тромбозов.
Рассуждая о вредных привычках, врач подчеркнул, что данных о том, что курение плохо влияет на состояние вен, нет, чего нельзя сказать о перспективе развития атеросклероза.
Болезни и лекарства,
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