Почему не бывает дешевых стоматологов

Еще не сев в кресло к стоматологу, мы с ужасом представляем, как отдаем на кассе зарплату и все свои накопления. И правда, услуги врачей этой специальности никогда не обходятся дешево. "Рамблер" рассказывает, почему.

Стоимость лечения формируется исходя из многих факторов. Один из них — это расходные материалы. Как правило, они дорогие, если производятся не в Китае, а, например, в Германии или Японии. Также цены включают в себя затраты на инструменты, многие из которых одноразовые, средства защиты и оборудование.

Определенный процент идет на зарплаты сотрудников, аренду помещения, коммунальные услуги, отчисления государству, услуги аутсорсинга, рекламу и даже чай и журналы, которыми вы наслаждаетесь в ожидании приема. Многие клиники также периодически отправляют своих специалистов на обучение.

Еще одна причина, из-за которой мы тратим состояние на стоматолога, — привычка откладывать визит к врачу, пока не заболит. Большинство попадает на прием уже не с одной проблемой. Если правильно и тщательно ухаживать за зубами в домашних условиях и вовремя обращаться к специалисту, можно обезопасить свои финансы. Запущенный кариес в лучшем случае приведет к замене пломбы, а в худшем — установке импланта, а это уже даже не десятки тысяч рублей.