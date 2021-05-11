Почему зрение падает на одном глазу

Большинство глазных заболеваний вызывает снижение зрения на обоих глазах. Однако бывают случаи, когда оно ухудшается только на одном. Это может быть причиной серьезного заболевания в любом возрасте. Подробнее в материале "Рамблера".

Отслоение сетчатки

Одностороннее ухудшение зрения может вызвать отслоение сетчатки. Заболевание проявляется в появлении мушек или пелены перед глазами. Это происходит после разрыва периферической зоны сетчатки, в результате внутриглазная жидкость затекает в эти зоны, и сетчатка отслаивается, к чему приводят травмы, поднятие тяжестей, а также миопия. В этом случае может понадобиться хирургическое вмешательство.

Синдром Лебера

Вызывает падение зрения на одном глазу синдром Лебера, при котором разрушаются клетки сетчатки и зрительного нерва. У человека появляется «слепое пятно» сначала на одном глазу, а в последствии и на другом. Это генетическое заболевание, но есть и факторы, которые к нему приводят, например, злоупотребление алкоголем и табаком, нервные потрясения, перенесенные инфекции. Пока эффективный метод лечения не разработали.

Глаукома

Глаукома или ее закрытоугольная форма сопровождается болью в глазу, покраснением белка, внутриглазным давлением, а также тошнотой и рвотой. При лечении в первую очередь пытаются снизить внутриглазное давление.

Катаракта

Падение зрения на одном глазу часто сигнализирует о какой-либо патологии, в том числе о катаракте. Обычно она появляется с возрастом, но может возникнуть и в результате травмы или перенесенного заболевания. Избавляются от нее с помощью оперативного вмешательства.

Косоглазие

Также зрение может упасть на одном глазу из-за косоглазия. Мышцы одного глаза работают хуже, в результате чего зрение на нем падает. Обычно оно характерно для детей и избавиться от него проще в детском возрасте.

Амблиопия

Следующая причина — амблиопия, при которой один глаз практически не участвует в зрительном процессе. Она развивается на фоне косоглазия или врожденной патологии хрусталика или роговицы. Также характерна для детей. При этом ребенок редко жалуется на дефект, который исправить проще именно в детском возрасте.

Травмы

И, наконец, к падению зрения приводят травмы механического или химического характера: попавшая в глаз соринка или бытовая химия, повреждение стеклом или тупым предметом, ожоги и обморожения.