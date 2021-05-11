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Врач рассказал о продуктах, которые вызывают панкреатит

Вечерняя Москваиещё 1
5 часов назад
Врач-хирург назвал продукты, которые могут способствовать развитию панкреатита. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Названы продукты, вызывающие панкреатит
Фото: PixabayPixabay
Чтобы избежать панкреатита, уверены специалисты, нужно соблюдать простые правила: следует не употреблять определенные продукты в больших количествах.
По словам заведующего отделением экстренной хирургической помощи Боткинской больницы Андрея Колотильщикова, большой вред поджелудочной железе причиняют газированные, алкогольные напитки и жирная пища. Также на этот орган может сильно повлиять количество съеденных продуктов и выпитых напитков.
— Не переедать и не перепивать. Очень много людей поступает, которые злоупотребляли алкоголем длительно. Основное в профилактике — это режим: часто, дробно, маленькими порциями, не голодая. Голодовки ничего, кроме вреда, организму не прибавят, — рассказал специалист.
Врач посоветовал отдать предпочтение нежирным продуктам, например курице, индейке или рыбе. Эти продукты, по его совету, лучше запекать, варить или готовить на пару.
Болезни и лекарства,Панкреатит,Радиостанция "Говорит Москва",
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